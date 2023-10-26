Суд в Польше освободил «Газпром» от судебных тяжб по строительству «СП-2» Польский суд отменил решение о штрафах «Газпрому» и его партнерам по «СП-2»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Апелляционный суд Польши отменил решение президента Управления по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) о наложении штрафа на российский «Газпром» и его партнеров, которые занимались строительством газопровода «Северный поток — 2», пишет польская газета Puls Biznesu. Судья отклонил штрафы на сумму свыше 29 млрд злотых ($7,2 млрд) для «Газпрома» и порядка 234 млн злотых (около $58 млн) для других организаций.

Апелляционный суд отменил решение президента UOKiK о штрафе для «Газпрома» и его пяти партнеров по строительству «Северного потока — 2». Это конец судебного процесса, в котором российский газовый гигант боролся с решением UOKiK, — говорится в сообщении.

Такие штрафы польский регулятор UOKiK наложил на «Газпром» и пятерых его партнеров за строительство газопровода «Северный поток — 2» в октябре 2020 года. Речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Причиной штрафов стало отсутствие разрешения на работы.

Ранее президент России Владимир Путин продлил действие указа, согласно которому «Газпрому» нельзя приобретать газ и услуги у совместных предприятий с австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea по цене выше установленной кабмином. Запрет будет действовать до 1 октября 2024 года.