Суд в Петербурге назначил штраф в $1,5 млрд польской Europol Gaz

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать штраф в размере $1,5 млрд с польской компании Europol Gaz в пользу ООО «Газпром экспорт», если та нарушит запрет российского суда на продолжение разбирательства в стокгольмском арбитраже, передает ТАСС. Europol Gaz, владеющая польским участком газопровода Ямал — Европа, является совместным предприятием «Газпрома» и польской PGNiG.

В случае неисполнения компанией «СТГ ЕвРоПол Газ» решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о запрете продолжать разбирательство № V2023/051 в Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма по спору между компанией «СТГ ЕвРоПол Газ» и ООО «Газпром экспорт» присудить в пользу ООО «Газпром экспорт» $285 365 650 и 52 цента и 5 356 830 000 польских злотых, — говорится в сообщении.

Ранее Reuters сообщал, что польский энергетический концерн Orlen заявил о переводе под его управление Europol Gaz. По его данным, российский «Газпром» больше не будет иметь доли в 48% в компании Europol Gaz. Глава польской компании Даниэль Обайтек заявил, что этот шаг будет «иметь огромное значение для интересов граждан и безопасности страны».

В конце октября апелляционный суд Польши отменил решение президента Управления по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) о наложении штрафа на российский «Газпром» и его партнеров, которые занимались строительством газопровода «Северный поток — 2». Судья отклонил штрафы на сумму свыше 29 млрд злотых ($7,2 млрд) для «Газпрома» и порядка 234 млн злотых (около $58 млн) для других организаций.