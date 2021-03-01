Суд в Париже приговорил экс-президента Франции Саркози к реальному сроку

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Суд в Париже признал виновным бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трём годам тюрьмы, два из которых — условно.

Саркози стал первым экс-президентом Франции, получившим реальный тюремный срок. Как сообщает РИА Новости, другие фигуранты дела — экс-адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер, также признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и получили аналогичные сроки.

Рассмотрение дела «о прослушке» в отношении Саркози проходило с ноября по декабрь 2020 года. Финансовая прокуратура запросила четыре года лишения свободы для экс-президента, два из которых — условно. Саркози неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес не обоснованы. По его словам, он никогда не пользовался своим положением и не причастен к коррупционным действиям.

Как сообщал NEWS.ru, в середине октября прошлого года Саркози предъявили обвинение в создании «преступного сообщества». Следователи считают, что его президентскую кампанию финансировал ливийский режим Муаммара Каддафи. Предъявленные обвинения добавились к уже выдвинутым против Саркози в 2018 году. Тогда он стал фигурантом дела о «пассивной коррупции», «сокрытии хищения государственных средств» и «незаконном финансировании избирательной кампании».