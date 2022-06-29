Суд в Нидерландах одобрил арест 18 брендов российской водки по делу ЮКОСа

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Апелляционный суд Нидерландов восстановил право бывших акционеров ЮКОСа на продажу алкогольных брендов России, пишет РБК со ссылкой на сообщение холдинговой компании GML. Теперь бывшие акционеры ЮКОСа могут продать на публичном аукционе 18 принадлежащих России торговых брендов водки на территории стран Бенилюкса в счет погашения компенсации на $50 млрд. Речь идет в том числе о марках Stolichnaya и Moskovskaya.

Это важное решение, поскольку оно открывает путь для законного исполнения наших решений путем ареста российской госсобственности не только в Нидерландах, но и в 168 других странах по всему миру в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией, — заявил гендиректор GML Тим Осборн.

18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги обязал РФ выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Из документов следует, что решение окружного суда об отмене компенсации отменено. В 2014 году международный арбитраж постановил, что Москва должна выплатить миллиарды долларов за возмещение ущерба бывшим акционерам ЮКОСа.

После этого Россия потребовала отменить данное решение, и окружной суд Гааги встал на её сторону. Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт был ошибочным. В то же время стало известно, что российская сторона не получала официального решения нидерландского суда об аресте товарных знаков на водку «Столичная» и «Московская» на территории стран Бенилюкса.