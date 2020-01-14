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Апелляционный суд Литвы назначил дату рассмотрения жалоб на приговор Вильнюсского окружного административного суда по делу о январских событиях 1991 года.

Создана судейская коллегия, которая 26 марта приступит к рассмотрению апелляций, — сообщили в инстанции.

В состав коллегии включены трое судей, которые были выбраны путём автоматизированного отбора.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что заявления о вмешательстве РФ во внутренние дела Литвы в 1991 году абсурдны. По её словам, в этот момент страна юридически оставалась в составе Советского Союза.

Литва подготовила перевод приговора по делу о событиях января 1991 года на русский язык. Он будет передан фигурантам, не владеющим литовским языком.

Окружной суд Вильнюса огласил приговор 27 марта. В зале присутствовали лишь двое обвиняемых — гражданин РФ полковник запаса Юрий Мель и его сослуживец — литовец Геннадий Иванов. Первого приговорили к семи годам, второго — к четырём.

Большинство обвиняемых были осуждены на длительные сроки тюремного заключения заочно. Так, экс-министру обороны СССР Дмитрию Язову назначили 10 лет лишения свободы.