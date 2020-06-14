Суд в Киеве приступил к допросу Порошенко

Ранее Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство защиты Януковича о повторном допросе Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка. Порошенко был вызван в суд в качестве свидетеля по ходатайству защиты. Во время допроса Порошенко подтвердил, что в 2014-2015 годах считал себя политическим оппонентом Виктора Януковича, пишет РИА Новости.

Обвинительный приговор по делу о госизмене Януковичу был вынесен заочно в конце января 2019 года. Бывшему президенту было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские следователи готовят ходатайство об аресте Порошенко по обвинению в принуждении руководителя СВР к превышению должностных полномочий при назначении на должность своего заместителя Сергея Семочко. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины. В настоящее время Порошенко уже получил уведомление о том, что он проходит обвиняемым по одному из уголовных дел. Однако политик и его адвокаты отказались принимать подозрения. Юрист экс-президента Украины Илья Новиков ранее заявлял, что сообщение его подзащитному было передано незаконным путём.