Суд в Испании прекратил расследование о каталонских сепаратистах и России

Фото: Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд испанской Барселоны постановил прекратить расследование о предполагаемых связях между сторонниками независимости Каталонии и Россией, сообщила пресс-служба Высшего суда региона. Теперь следствие должно либо закрыть дело, либо передать его в суд с доказательствами.

В суде отметили, что юридическая инстанция «удовлетворила обжалование, поданное некоторыми фигурантами» дела. Теперь же принято решение «отменить продление предварительного расследования».

В 2020 году испанский судья Хоакин Агирре Лопес заявил, что в деле о независимости Каталонии вновь появился «российский след». Перед этим в регионе состоялась широкомасштабная операция, в ходе которой был задержан 21 человек, в основном предприниматели и политики, связанные с движением за независимость региона. Лопес со ссылкой на записанные телефонные разговоры подозреваемых заверил, что существовала некая группа россиян, которые готовы были оказать поддержку движению за независимость.

В российском посольстве тогда высмеяли предположение, что Москва предлагала экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону направить в регион 10 тысяч солдат в поддержку. К этому числу нужно добавить два нуля, пошутили дипломаты. Они добавили, что целый миллион российских солдат во время политического кризиса в Каталонии должны были ждать «зашифрованного приказа» из Москвы к началу войны за отделение республики от Испании и пойти в атаку на самолетах времен гражданской войны, поддерживая у власти Пучдемона.