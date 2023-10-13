Суд в Грузии озвучит решение по импичменту президента 16 октября Суд в Грузии озвучит решение по импичменту президента Зурабишвили 16 октября

Фото: president.gov.ge

Саломе Зурабишвили

Конституционный суд Грузии намерен озвучить решение по иску об импичменте президенту Саломе Зурабишвили 16 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя суда Мераба Туравы. По его словам, решение должно было быть передано парламенту страны в субботу, 14 октября, однако этот день совпадает с нерабочим. Согласно действующему законодательству, суд озвучит решение в первый рабочий день следующей недели.

Согласно регламенту конституционного суда возможно озвучить решение в первый рабочий день, то есть 16 октября, — объяснил председатель суда.

Иск об импичменте президенту был подан в конституционный суд правящей партией «Грузинская мечта». Зурабишвили обвиняют в несогласованных с правительством страны поездках. Ранее ей запретили посещать Германию, Украину, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и еще шесть государств. Объясняя причины своих поездок, президент заявила, что она пыталась ускорить получение Грузией статуса страны — кандидата в Евросоюз. Импичмент будет удовлетворен в случае, если конституционный суд страны подтвердит нарушение законодательства.