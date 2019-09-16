https://static.news.ru/photo/718d0e74-d8ba-11e9-9ebb-fa163e074e61_660.jpg Дворец Мира — официальная резиденция Постоянной палаты третейского суда Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Международный арбитражный трибунал в Гааге согласился рассмотреть представленные Россией доводы о незаконном приобретении украинским ПриватБанком активов в Крыму.

Как сообщили ТАСС в Минюсте РФ, арбитры разрешили РФ предоставить доказательства того, что находящийся под контролем олигарха Игоря Коломойского банк владеет имуществом на полуострове незаконно. Коломойский, в свою очередь, во встречном иске утверждает, что имущество кредитной организации было экспроприировано.

Российская сторона в своём обращении в Гаагу утверждает, что ПриватБанк и причастные к нему лица неоднократно нарушали закон с целью приобретения активов. РФ также оспаривает в суде Нидерландов решение международного трибунала по юрисдикции. В случае если трибунал согласится с доводами Москвы, ПриватБанку и Коломойскому будет отказано в удовлетворении по их иску.

Ранее пресс-служба ПриватБанка распространила информацию, что Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала России в требовании пересмотреть вопросы юрисдикции и нарушения обязательств по иску кредитной организации в деле о потерях активов учреждения в Крыму.

Как писал News.ru, бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Экс-президент должен был рассказать о своей причастности к судебному решению о незаконности приватизации ПриватБанка, однако Порошенко проигнорировал указание ГБР.