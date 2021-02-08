Суд в Гааге отказался допустить экспертов «Алмаз-Антея» к обломкам MH17

https://static.news.ru/photo/0e42f6d8-6a1f-11eb-8081-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Global Look Press

Окружной суд Гааги (Нидерландов) не счёл необходимым допустить экспертов российского концерна «Алмаз-Антей» к обломкам авиалайнера MH17 до их допросов по делу, рассказал 8 февраля во время заседания председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Фрагменты самолёта находятся также в Нидерландах. Изучение материалов разбирательства возобновилось в судебном комплексе Схипхол.

Также было запрошено, чтобы фото всех частей обломков и фото обломков, которые не были восстановлены, были отправлены «Алмаз-Антею» до того, как эксперты будут допрошены. Суд не видит в этом необходимости, — цитирует инстанцию РИА Новости.

В ходе слушаний 1 февраля адвокат Сабине тен Дуссхате, защищающая на процессе обвиняемого гражданина РФ Олега Пулатова, заявила, что специалисты «Алмаз-Антея» должны получить право изучать в Нидерландах фрагменты упавшего на востоке Украины малайзийского Boeing. При этом инстанция постановила приобщить к материалам дела отчёты «Алмаз-Антея» о повреждениях лайнера от 2015–2016 годов. Суд также поручил прокуратуре добавить эти документы к делам всех четырёх обвиняемых.

Стинхейс добавил, что «Алмаз-Антей» составил детальный отчёт относительно вероятного использованного оружия и места пуска ракеты, способной уничтожить самолёт. Из документов и реакции не следует, что эксперты оказались в невыгодном положении или в неравной позиции по допуску к информации в сравнении с другими участниками расследования.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе пытались доказать, что лайнер якобы был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

После этого международная следственная группа стала утверждать, что лайнер был сбит ракетой, привезённой из России на Украину. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Пулатов является единственным обвиняемым, адвокаты которого присутствуют на процессе. Он опровергает свою причастность к крушению лайнера. Как писал NEWS.ru, в прокуратуре Нидерландов сообщили, что рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины по существу начнётся не раньше 2021 года.