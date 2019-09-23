https://static.news.ru/photo/235be174-de98-11e9-bad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Во Франкфурте-на-Майне суд, рассматривавший иск к производителю продуктов, признал похмелье болезнью.

Компания утверждала, что выпускаемые напитки и порошки помогают справиться с похмельем. Истец уверял, что фирма своей деятельностью нарушает законы, так как простые продукты не могут спасти при заболеваниях. Суд принял его сторону и постановил, что болезнью стоит считать даже незначительные или временные нарушения в работе организма, сообщает Би-би-си .

German court rules hangovers are an 'illness' https://t.co/qYFdZeMHrV — BBC News (World) (@BBCWorld) September 23, 2019

К таким сбоям можно относить и похмелье, так как обычно оно сопровождается усталостью, тошнотой и головными болями. В суде резюмировали, что обычные напитки и продукты не могут позиционироваться как средства, помогающие при этой болезни.

Ранее австралийские учёные из Технологического университета Суинберна в Мельбурне выявили главную опасность, которую несёт человеку похмелье. Оказалось, что оно снижает функции мозга и ухудшает память, писал News.ru.