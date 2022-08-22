Суд в Эстонии вынес приговор мужчине за топтание украинского флага Эстонский суд вынес обвинительный приговор мужчине по делу об осквернении флага Украины

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Харьюский уездный суд в Эстонии вынес обвинительный приговор по делу о топтании флага Украины Александром Хянниненом и приговорил мужчину к трём месяцам тюремного заключения, которое позднее заменили на исправительные работы. Об этом сообщает эстонское издание ERR со ссылкой на заявления суда.

«Харьюский уездный суд вынес обвинительный приговор по делу об осквернении национального флага Украины 50-летним Александром Хянниненом», — пишет издание.

Из материалов обвинительного заключения следует, что 16 августа Хяннинен осквернил национальный флаг Украины — он потоптал полотно и вытер об него свои ноги.

Согласно информации из суда, вина мужчины была полностью доказана, поскольку на видеодоказательствах, представленных в суде, было видно, что Хяннинен оскверняет именно символ Украины.

До начала суда мужчина подтвердил, что ему приятно, когда флаг «этих» людей находится по его ногами. В досудебном порядке Хяннинен не признал вину, но к моменту начала слушания мужчина изменил свою позицию и раскаялся в содеянном.

Отмечается, что несмотря на судебный вердикт, Хяннинену не придётся отбывать тюремное заключение. Преступление было совершено в течение испытательного срока, поэтому приговор предыдущего решения был добавлен к одному году и трем месяцам лишения свободы.

Совокупное наказание в виде одного года и пяти месяцев тюремного заключения было заменено общественными работами продолжительностью 510 часов, которые мужчине необходимо выполнить в течение двух лет.

Осуждённому также потребуется оплатить расходы на проведение судебного разбирательства в размере 490,50 евро.

Ранее сообщалось, что на теннисном турнире в американском Цинциннати болельщицу с флагом Украины попросили удалиться с трибуны во время матча квалификации между российскими теннисистками Анастасией Потаповой и Анной Калинской. Женщина не отреагировала на просьбу арбитра убрать флаг.