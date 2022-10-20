Суд в Чехии освободил россиянина, задержанного по запросу Украины Чешский суд снял все обвинения с россиянина Франчетти, задержанного по запросу Украины

Фото: Stephan Schulz/imagebroker.com/Global Look press

Городской суд в Праге вынес оправдательный приговор по делу гражданина России Александра Франчетти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ Николая Брякина. Россиянина задержали в Чехии на основании запроса Украины.

Суд вынес по делу гражданина РФ Александра Франчетти оправдательный приговор с отменой его содержания под стражей, — сказал дипломат.

Суд обосновал свое решение недостатком улик, доказывающих вину россиянина, сообщил Брякин. Он добавил, что решение суда не вступило в силу и будет обжаловано обвинением.

Франчетти был задержан 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги, операцию провели украинские и чешские стражи порядка. Россиянина обвиняют в участии в «оккупации Крыма». По информации стороны обвинения, он принимал активное участие в событиях Крымской весны. Франчетти отвергает обвинения, выдвинутые украинскими властями.

Позднее Украина запросила выдачу задержанного. Представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбал заявил, что этот вопрос будет решать по предложению прокурора горсуд в Праге. Однако сначала должно состояться предварительное расследование, цель которого выяснить, нет ли препятствий потенциальной выдаче, подчеркнул он.