Суд в Амстердаме переназначил дату вынесения решения по делу ЮКОСа Апелляционный суд Амстердама 20 февраля вынесет решение по делу ЮКОСа

Фото: Alexey Myakishev/Global Look Press

Апелляционный суд Амстердама планирует вынести решение по делу ЮКОСа, по которому Россия пытается отменить решение арбитража о выплате бывшим акционерам нефтяной компании более $50 млрд, 20 февраля, сообщили в инстанции. До этого была озвучена дата 13 февраля, пишет РИА Новости.

Теперь решение запланировано на 20 февраля, — рассказали в суде.

В ноябре прошлого года американский окружной суд по округу Колумбия согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о $50 млрд, отказавшись признавать право РФ на суверенный иммунитет в США, защищающий ее от претензий бывших акционеров ликвидированной нефтяной компании. Инстанция вынесла постановление об отклонении ходатайства РФ, поданного в 2015 году.

В 2014 году международный третейский суд в Гааге после десяти лет разбирательств присудил бывшим контролирующим акционерам ЮКОСа — базирующимся на Кипре компаниям Hulley Enterprises и Veteran Petroleum, а также размещенной на острове Мэн Yukos Universal — компенсацию в размере $50 млрд за «экспроприацию» компании. Россия отказалась ее платить, мотивировав это отсутствием ратификации Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), ставшего основанием для бывших акционеров инициировать арбитраж.

В январе этого года в Великобритании смерть первого вице-президента ООО «ЮКОС-Москва» Михаила Трушина два года назад признали самоубийством. Сообщалось, что на его теле были только следы, свидетельствующие о суициде.