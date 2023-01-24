Украинский суд не дождался явки погибшего Стремоусова на заседание Украинский суд заявил о неявке на заседание погибшего в ноябре Стремоусова

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Кирилл Стремоусов

На Украине районный суд города Николаев заявил о неявке погибшего в ноябре заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, передает агентство УНИАН со ссылкой на судебную инстанцию. Руководство Украины по-прежнему обвиняет Стремоусова в коллаборационизме. Как отмечает источник, судебная коллегия перенаправила обвинительный акт в аппелляционный суд Николаева.

Обвиняемый, которому должным образом сообщили о времени и месте судебного разбирательства, не явился. В этой связи, судейская коллегия решила направить обвинительный акт Кириллу Стремоусову в Николаевский апелляционный суд для определения приговора, — говорится в сообщении.

Вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября в ДТП в Херсонской области. Автомобиль, в котором он ехал, столкнулся с грузовиком. Предполагается, что виновником аварии является водитель грузовой машины. По предварительным данным, он совершил опасный маневр, а водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Украинский суд 23 января вынес первый приговор за организацию референдума о присоединении к России в Херсонской области. Суд приговорил женщину к пяти годам тюрьмы и лишил ее права занимать должности в органах власти. Согласно данным следствия, осужденная за коллаборационизм — жительница поселка Новоалександровка Бериславского района. В СБУ считают, что женщина осуществляла деятельность, связанную с организацией и проведением плебисцита.