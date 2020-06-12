Суд Швеции заочно задержал подозреваемого в нападении на блогера из Чечни

https://static.news.ru/photo/564fb7f2-ac9e-11ea-859b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

29-летнего Имрана Хасханова, которого подозревают в нападении на Тумсо Абдурахманова, заочно задержал окружной суд Евле. Об этом свидетельствуют документы шведского суда.

Есть риск того, что подозреваемый избежит судебного преследования или наказания, что подозреваемый, уничтожив улики, усложнит расследование. Также существует риск того, что подозреваемый продолжит свою преступную деятельность, — цитирует документ ТАСС.

По этому же делу 26 февраля поместили под стражу российского гражданина Руслана Мамаева. Его подозревают в том, что он набросился с молотком на блогера Абдурахманова в его квартире. Мамаев, которого задержали до 25 июня, отрицает, что хотел его убить. При этом в СИЗО в Евле находится и российская гражданка. По версии следствия, она могла оказывать помощь при подготовке покушения.

Расследованием этого дела занимается Шведская полиция безопасности (СЕПО) под руководством прокурора национального подразделения по вопросам безопасности.

Причина, по которой СЕПО проводит это предварительное расследование, заключается в том, чтобы выяснить, может ли в покушение быть вовлечено иностранное государство, — сказано на сайте полиции безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нападение на блогера не стало громким событием для российской повестки. Он подчеркнул, что Кремль не связывает произошедшее с критикой Абдурахманова в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее правозащитники центра «Весна» сообщили об аресте популярного в Белоруссии видеоблогера Владимира Цыгановича.