Суд Швеции признал двух россиян виновными в нападении на чеченского блогера

https://static.news.ru/photo/f44b9d24-540d-11eb-83ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Суд в Швеции признал граждан РФ Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву виновными в покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы, женщину — к восьми.

Следствие установило, что россияне напали на блогера из-за критики, высказанной последним в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Прокурор Пер Лундквист в ходе заседания заявил, что «все следы следствия указывают на Грозный».

В вердикте суда говорится, что преступники готовились к покушению, проводя встречи в Москве и Грозном. За убийство блогера заказчики обещали €60 тысяч, утверждают шведские правоохранители. Мамаев в ходе процесса признавался, что получил некий «приказ из Грозного». Россиянин заявил, что не хотел выполнять приказ и собирался провалить задание. Он полностью признал свою вину и попросил предоставить ему политическое убежище, передаёт издание Aftonbladet.

Осуждённых обязали выплатить блогеру 140 тысяч шведских крон (около 1,3 млн рублей). После отбывания наказания их депортируют без права на возвращение.

О нападении на Абдурахманова стало известно в феврале 2020 года. Нападавший пробрался к нему в квартиру под видом полицейского и попытался убить спящего блогера молотком. Абдурахманов выжил, его госпитализировали.

Власти Чечни опровергли свою причастность к инциденту.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, власти США расширили санкции в отношении ряда российских компаний и физических лиц, связанных с Рамзаном Кадыровым. Как сообщает американский Минфин, ограничения наложены за серьёзные нарушения прав человека. Санкции приняты в отношении ближайшего помощника Кадырова Даниила Мартынова, вице-премьера Чечни Вахита Усмаева и уполномоченного представителя республики при президенте РФ Зияда Сабсаби. Также ограничения распространяются на Фонд имени Ахмата Кадырова и футбольный клуб «Ахмат».