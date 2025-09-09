Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 17:46

Суд рассмотрит решение об экстрадиции украинца по делу о подрыве «СП»

Суд Болоньи вынесет решение об экстрадиции в ФРГ украинца по делу о подрыве «СП»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд Болоньи в течение двух дней примет решение о возможной экстрадиции украинца Сергея Кузнецова в Германию, пишет РИА Новости. Адвокат подозреваемого Никола Канестрини сообщил, что вероятность положительного вердикта составляет 90%.

Он отметил, что судья обозначил дело как сложное и по итальянским законам может отложить вынесение решения, которое будет озвучено в течение нескольких дней. По словам адвоката, окончательный вердикт станет известен либо 10 сентября, либо через два дня.

Канестрини также подчеркнул, что суды в Болонье редко отказывают в экстрадиции — процент отказов составляет всего 4–5%. Поэтому, по его мнению, шансы на успех в этом деле крайне низки. В случае положительного решения адвокат намерен подать апелляцию в Верховный суд.

На данный момент апелляционный суд продолжает рассматривать запрос прокуратуры о выдаче Кузнецова. Гражданин Украины оказался под арестом по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году.

Ранее стало известно, что Кузнецов, которого арестовали в Италии, был главой операции в деле по «СП». Европейский ордер на арест подтверждает, что мужчина координировал этапы диверсии.

Италия
украинцы
Северный поток
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Израиле признались, кто разрешил Тель-Авиву бомбить Катар
Умер знаменитый советский кукловод
Военблогер Алехин пообещал прояснить ситуацию с отмыванием денег для ВС РФ
Президент Египта раскрыл, к чему привел израильский удар по Катару
В Госдуме пригрозили Европе мощным оружием России
Скандальное дело о зоогостинице будет расследоваться по-другому
Россиянам объяснили, почему фотографировать женщин в Турции опасно
«Получил, что хотел»: Зеленский признал победу Путина на Аляске
Эстонии пришлось отказаться от большого числа американского оружия
Эксперт по стилю перечислила главные тренды осенней обуви
«Выйди и проиграй»: тренер Хабиба раскрыл секрет победителя
Эксперт раскрыл главное условие для оживления авторынка в России
Директор ЗАЭС объяснил, к чему могут привести удары ВСУ
Собянин открыл в Москве новый мост Академика Королева
Ученые обнаружили новые генетические факторы развития диабета
«Кошелек» Зеленского вернулся на Украину после «командировки» в Европе
Слабослышащая женщина родила 11-го ребенка
Следователи разбираются в «оргии» с участием шестилетней девочки
Огненная метель и холод до -25? Погода в Москве в декабре: чего ждать
На Украине разворачивают тотальную национализацию
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.