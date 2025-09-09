Суд рассмотрит решение об экстрадиции украинца по делу о подрыве «СП»

Суд рассмотрит решение об экстрадиции украинца по делу о подрыве «СП» Суд Болоньи вынесет решение об экстрадиции в ФРГ украинца по делу о подрыве «СП»

Суд Болоньи в течение двух дней примет решение о возможной экстрадиции украинца Сергея Кузнецова в Германию, пишет РИА Новости. Адвокат подозреваемого Никола Канестрини сообщил, что вероятность положительного вердикта составляет 90%.

Он отметил, что судья обозначил дело как сложное и по итальянским законам может отложить вынесение решения, которое будет озвучено в течение нескольких дней. По словам адвоката, окончательный вердикт станет известен либо 10 сентября, либо через два дня.

Канестрини также подчеркнул, что суды в Болонье редко отказывают в экстрадиции — процент отказов составляет всего 4–5%. Поэтому, по его мнению, шансы на успех в этом деле крайне низки. В случае положительного решения адвокат намерен подать апелляцию в Верховный суд.

На данный момент апелляционный суд продолжает рассматривать запрос прокуратуры о выдаче Кузнецова. Гражданин Украины оказался под арестом по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году.

Ранее стало известно, что Кузнецов, которого арестовали в Италии, был главой операции в деле по «СП». Европейский ордер на арест подтверждает, что мужчина координировал этапы диверсии.