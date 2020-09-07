Суд приговорил обвиняемого в терактах в Стамбуле к 40 пожизненным срокам

https://static.news.ru/photo/b062560c-f12f-11ea-9cd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Global Look Press

Суд в Турции приговорил Абдулгадира Машарипова, совершившего теракт в ночь на 1 января 2017 года в стамбульском ночном клубе, к 40 пожизненным срокам.

По данным Anadolu, осуждённый уроженец Узбекистана в общей сложности получил 1368 лет.

В момент теракта в клубе Reina находилось до 800 человек, они отмечали Новый год. Нападавший ворвался в заведение и открыл огонь по людям из штурмовой винтовки. В результате инцидента погибли 39 человек, 79 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших был один гражданин РФ. Ответственность за нападение взяла на себя запрещённая в РФ террористическая организация «Исламское государство».

Как писал NEWS.ru, 4 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в подготовке теракта в красноярской школе. Юноша признал свою вину.