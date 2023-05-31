Суд Праги отклонил иск МИД Чехии к России Суд Праги отклонил жалобу МИД Чехии о взыскании с России платы за пользование земельными участками

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Суд Праги отклонил жалобу Министерства иностранных дел Чехии с требованием взыскать с России арендную плату за годы пользования земельными участками в районе Столулки. В резолюции суда отмечается, что претензия о безосновательном обогащении правомерна, но ее отсчет можно вести только с 2017 года, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ.

Иск был отклонен, поскольку, хотя претензия по поводу безосновательного обогащения и обоснована, однако ее отсчет можно вести лишь начиная с 2017 года, — говорится в резолюции.

Как поясняется, до 2017 года объекты принадлежали России, а потом были переведены на другого собственника. Комплекс административных зданий был возведен в 1980 году на основании договора, заключенного с ЧССР. В середине мая 2023 года чешское правительство отменило соглашение. По мнению премьер-министра Чехии Петра Фиалы и главы МИД Яна Липавского участки не используются для работы дипломатов и не могут дальше предоставляться в бесплатное пользование, в связи с чем Россия должна выплатить арендную плату.

Липавский ранее заявил, что Россия будет представлять угрозу для Запада в течение десятилетия. По его мнению, Европа пока не готова к затяжной конфронтации с Россией, но с каждым пакетом санкций приближается к «более выгодной позиции».