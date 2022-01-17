Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли
Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:32, 18 января 2022
Пётр ПорошенкоФото: poroshenko.petro/ vk.com/Global Look Press
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Заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко в Печерском районном суде отложено до 19 января. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Суд по делу Порошенко состоится в среду. Заседание перенесено на 19 января в 14:00 (15:00 мск), — написал депутат.
Суд отправился в совещательную комнату и после пяти часов ожидания сообщил, что в заседании объявлен перерыв.
По мнение Порошенко, заседание перенесено из-за того, что власти его опасаются.
Они испугались, и сегодняшний день, 17 января, для этого некомпетентного зелёного недоумения станет началом конца их ... популистской эпохи, — приводит РИА Новости слова политика, сказанные на митинге после судебного заседания.
В отношении Порошенко возбуждено уголовное дело по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Поводом для обвинений стали поставки Киеву угля с территории Донецкой и Луганской областей Украины.
Прокурор попросил Печерский районный суд Киева арестовать экс-президента Украины с возможностью внесения залога в размере около 1 млрд гривен ($35,7 млн) по делу о госизмене, следует из ходатайства. Обвинение также потребовало от Порошенко сдать паспорта.