Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли

Читайте нас в Google Новости

Заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко в Печерском районном суде отложено до 19 января. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Суд по делу Порошенко состоится в среду. Заседание перенесено на 19 января в 14:00 (15:00 мск), — написал депутат.

Суд отправился в совещательную комнату и после пяти часов ожидания сообщил, что в заседании объявлен перерыв.

По мнение Порошенко, заседание перенесено из-за того, что власти его опасаются.

Они испугались, и сегодняшний день, 17 января, для этого некомпетентного зелёного недоумения станет началом конца их ... популистской эпохи, — приводит РИА Новости слова политика, сказанные на митинге после судебного заседания.

В отношении Порошенко возбуждено уголовное дело по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Поводом для обвинений стали поставки Киеву угля с территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Прокурор попросил Печерский районный суд Киева арестовать экс-президента Украины с возможностью внесения залога в размере около 1 млрд гривен ($35,7 млн) по делу о госизмене, следует из ходатайства. Обвинение также потребовало от Порошенко сдать паспорта.