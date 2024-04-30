Суд по делу Евгении Гуцул перенесли из-за отсутствия переводчика на русский

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Евгения Гуцул

Слушание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул перенесли, сообщил ТАСС адвокат Вадим Бэнару. Он пояснил, что причиной стало отсутствие переводчика на русский язык.

Заседание было перенесено, так как Евгении Александровне не был предоставлен переводчик на русский язык, — сказал адвокат.

Ранее Гуцул заявила, что ее подвергли проверкам после возвращения из Москвы в составе делегации. Кроме того, правоохранители задерживали в аэропорту ее советников, поэтому политик вызвала адвокатов. Политик также призвала главу МВД Адриана Эфроса и председателя Генерального комиссариата полиции Виорела Чернэуцану подать в отставку из-за провокации в аэропорту в связи с ее прибытием из Москвы. Они не должны были допускать такого отношения к своим гражданам, полагает она.

21 апреля в Москве открылся съезд политиков и общественников из Молдавии, выступающих за вхождение страны в состав Евразийского экономического союза. Они также выражают несогласие с планами республики присоединиться к Европейскому союзу. В частности, в мероприятии приняли участие глава Гагаузской автономии Молдавии, представители партий «Возрождение», «Шанс», «Альтернативная сила спасения Молдовы», Victorie и председатель партии «Шор» Илан Шор.