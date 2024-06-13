Суд оштрафовал страну ЕС на сотни миллионов евро Суд ЕС оштрафовал Венгрию на €200 млн за нарушение правил по приему мигрантов

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Суд Европейского союза в Люксембурге приговорил Венгрию к штрафу в €200 млн за отказ выполнять предыдущие решения инстанции, связанные с нарушениями правил ЕС по приему мигрантов, сказано в пресс-релизе на сайте ведомства. Кроме единовременной выплаты, Будапешт также будет обязан выплачивать миллион евро за каждый день задержки исполнения решений.

В своем решении суд постановил, что Венгрия не приняла мер, необходимых для выполнения решения 2020 года в отношении доступа к международной защите, права просителей международной защиты оставаться в Венгрии до принятия окончательного решения по их апелляции, — сказано в документе.

Отмечается, что такое поведение венгерских властей «представляет собой серьезную угрозу единству законодательства ЕС». Утверждается, что это оказывает «чрезвычайно серьезное влияние как на частные интересы, особенно лиц, ищущих убежища, так и на общественные интересы».

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети Х заявил, что решение суда ЕС оштрафовать Будапешт является «возмутительным и неприемлимым». По его словам, бюрократы в Брюсселе больше готовы заботиться о нелегальных мигрантах, нежели о гражданах стран Евросоюза.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что Венгрия выступает против миссии НАТО на Украине, однако у Будапешта нет сил, чтобы изменить ситуацию. По его словам, страна тем не менее продолжит отказываться от участия в военных операциях Альянса за пределами территории Блока, в том числе на Украине. Столтенберг признал, что Орбан ясно дал понять — его страна не будет участвовать в усилиях по помощи Украине. Однако Будапешт не будет блокировать соответствующие решения Альянса на саммите в июле, уточнил генсек.