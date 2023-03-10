Суд не позволил жене Макрона опровергнуть трансгендерность Суд отклонил иск Брижит Макрона против создателей слухов о ее трансгендерности

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Парижский суд отклонил гражданский иск, поданный супругой президента Франции Брижит Макрон, в котором первая леди жаловалась на двух женщин, распространяющих в интернете слухи о ее трансгендерности. Об этом сообщает AFP со ссылкой на материалы суда. Макрон добивалась выплаты компенсации за нарушение прав на личную жизнь.

Первая леди Франции, трое ее детей и брат обратились в суд в феврале 2022 года. Поводом стал видеоролик на сервисе YouTube, где утверждалось, что Брижит ранее была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (девичья фамилия женщины), а затем сменила пол.

В результате суд аннулировал иск, посчитав, что изложенные в нем факты следует квалифицировать как публичную клевету.

Отмечается, что Брижит Макрон все еще имеет шанс выиграть дело. Параллельно с гражданским она подала уголовный иск, в котором пожаловалась на публичную клевету. В настоящее время суд продолжает разбирать данное дело.

Ранее сообщалось, что Брижит Макрон предложила реконструировать шпиль собора Парижской Богоматери в виде «прямого фаллоса с золотыми шарами». Такими подробностями поделилась экс-министр культуры страны Розелин Бачело в мемуарах «682 дня — Бал лицемеров». В своей книге она призналась, что была потрясена проектом супруги Эммануэля Макрона и отвергла ее предложение.