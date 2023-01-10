Суд на Украине решил конфисковать имущество сына Януковича в Крыму Суд на Украине постановил конфисковать имущество сына Виктора Януковича в Донецке и Крыму

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Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины поддержала решение о конфискации имущества сына бывшего президента страны Виктора Януковича Александра. Активы, которые планируется изъять, находятся в Крыму и Донецке. Об этом сообщает украинский центр противодействия коррупции.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляцию минюста о взыскании в доход государства активов, записанных на Виктора Януковича — младшего, — говорится в сообщении.

В середине декабря минувшего года Высший антикоррупционный суд Украины постановил конфисковать имущество экс-президента страны Виктора Януковича, включая резиденцию «Межигорье», деньги на банковских счетах и культурные ценности на сумму 18,7 млн евро. При этом суд отказался конфисковывать активы жены и сына экс-президента. Минюст обжаловал данное решение.

В результате ВАКС конфисковал дома площадью 1,5 тысячи и более одной тысячи квадратных метров, две хозяйственные постройки и два земельных участка, расположенные в Донецке. Также суд взыскал имущество Януковича-младшего, расположенное в Ялте, — нежилые здания и сооружения с кортами и беседкой. Кроме того, в пользу Украины заберут автомобиль Toyota Land Cruiser 100 2007 года выпуска.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о введении дополнительных санкций против экс-главы государства Виктора Януковича, российского предпринимателя Олега Дерипаски, его украинского коллеги Сергея Курченко, а также бывшего министра обороны страны Павла Лебедева. Рестрикции позволят Киеву заблокировать активы вышеуказанных лиц сроком на 10 лет.

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд страны об изъятии и передаче в собственность государства активов российского бизнесмена Олега Дерипаски. По данным ведомства, бизнесмен владеет Военно-промышленной компанией, контролирующей российские предприятия по производству бронетехники.