Суд на Украине подтвердил решение взыскать с РФ $1,3 млрд убытков Ощадбанка

https://static.news.ru/photo/06270a10-3947-11eb-a9fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ощадбанк/facebook.com

Жалобу на вердикт Киевского апелляционного суда о выдаче разрешения украинскому Ощадбанку на решение Международного коммерческого арбитража о взыскании с Москвы $1,3 млрд убытков в связи с потерей активов в Крыму украинский верховный суд отклонил. Об этом сообщатся в определении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Апелляционное производство в деле по апелляционной жалобе ЧАО «Фортуна» закрыть. Возобновить действие определения суда от 17 июля 2019 года, — сказано в документе.

Решение датировано 2 декабря и не подлежит обжалованию.

Арбитражный суд в Париже 26 ноября 2018 года принял решение удовлетворить требование о компенсации с России убытков Ощадбанка, полученных в результате потери Крыма. Он обязал РФ выплатить помимо $1,3 млн проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения из зала суда до фактической компенсации. К настоящему времени сумма штрафа составляет $5 млн.

Российская сторона требует пересмотра решения арбитража, поскольку во время разбирательства истцом были скрыты важные факты. В частности, Россия обнаружила внутренние документы Ощадбанка, в которых есть информация о том, что его инвестиции и активы в Крыму не были защищены двусторонним соглашением РФ и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций. Оно охватывает только инвестиции, сделанные после 1 января 1992 года.

Как сообщал NEWS.ru, ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал высказывание шведского предпринимателя Стена Олссона о том, что полуостров всегда был территорией России.