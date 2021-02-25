Суд на Украине обязал провайдеров заблокировать РБК и «Живой журнал»

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Российские и украинские ресурсы попали в список сайтов, которые подлежат блокировке по решению суда в Киеве.

Среди наиболее популярных российских ресурсов, которые теперь должны быть заблокированы провайдерами, оказались новостной сайт РБК, «библиотека компромата» compromat.ru и «Живой Журнал». Также заблокировать было решено известный сайт онлайн-метрики Liveinternet.

В число украинских ресурсов, подлежащих блокировке, попали новостные порталы From-ua, vlasti.net и винницкий портал 20minut. Также заблокирован известный на Украине сайт о криптовалютах Forklog, передаёт Страна.ua.

Ранее украинский суд обязал провайдеров заблокировать доступ к четырём Telegram-каналам. Это «Резидент», «Легитимный», «Сплетница» и «Картель». СБУ в начале февраля объявила эти каналы «агентами Кремля». По мнению спецслужб, эти Telegram-каналы наполняют жители Харькова и Одессы, курируемые «Генштабом России». При этом, как писали местные СМИ, доказательств связи каналов с Россией у СБУ нет. Часть постановления о закрытии доступа опубликовала пресс-служба Национальной комиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации.

Также стало известно, что украинские телеканалы NewsOne, ZIK и «112 Украина», которые попали под санкции из-за связи с главой политсовета пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, создали новое юридическое лицо, писал NEWS.ru.