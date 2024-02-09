На Украине конфисковали активы российского бизнесмена ВАКС конфисковал акции у российского бизнесмена Ивана Саввиди

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Иван Саввиди

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) постановил конфисковать в пользу государства акции двух предприятий, которые, как утверждается, принадлежат российскому бизнесмену. Соответствующее решение было принято по иску Министерства юстиции страны, следует из сообщения ведомства в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Речь идет о двух предприятиях по упаковке пищевых продуктов — ЧАО «Пентопак» и его дочерней фирмы «Атлантис-Пак Украина». Суд постановил конфисковать 100% акций обеих компаний. По данным ведомства, они принадлежат Ивану Саввиди — российскому бизнесмену и президенту греческого футбольного клуба ПАОК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что изъятие российских активов повлечет за собой долгосрочные судебные разбирательства. По его словам, такие решения, если они будут приняты, «глубоко незаконны» и подорвут основы мировой экономической системы.

До этого стало известно, что страны G7 разрабатывают план по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, используя российские замороженные активы в качестве залога. Поддерживающая Украину коалиция западных стран потребует, чтобы Россия погасила этот долг. В противном случае замороженные российские активы будут конфискованы.