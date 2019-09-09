Высокий суд Лондона разрешил экс-владельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову, чьи активы арестованы по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заплатить €246 тысяч за аренду квартиры в Монако. На данной жилплощади проживает гражданская жена банкира Алина Золотова вместе с детьми.
Также в решении говорится, что АСВ должно компенсировать Беджамову судебные издержки в £40 тысяч, пишет
Заявление Беджамова рассматривалось в рамках процесса, инициированного АСВ как управляющего активами Внешпромбанка (выступает истцом) в рамках процедуры банкротства.
Как писал News.ru, в апреле суд в Лондоне арестовал активы Георгия Беджамова на общую сумму $1,75 млрд.
Внешпромбанк, занимавший 40-е место в российской банковской системе, в начале 2016 года лишился лицензии. В капитале кредитной организации обнаружили «дыру» в 210 млрд рублей. Как выяснилось, это стало результатом крупнейшего мошенничества, которое на протяжении длительного времени проворачивали основные владельцы этого учреждения — Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус, занимавшая пост председателя правления.