Суд Лондона разрешил Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в США

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет агентство Reuters. Теперь он сможет обжаловать решение о его экстрадиции в США.

В постановлении двое судей назвали гарантии США по делу журналиста неудовлетворительными. Отмечается, что американская сторона должна была гарантировать, что Ассанж не будет ущемлен в рамках процесса или приговорен к смертной казни.

Ранее стало известно, что Ассанж положительно оценил слова президента США Джо Байдена о возможности снятия с него обвинений. Главный редактор WikiLeaks Кристинна Храфнссона также отметила, что пока нет четкого понимания того, как сложится судьба Ассанжа на фоне заявлений американского лидера.

В свою очередь экс-глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин отметил, что преследование основателя WikiLeaks может прекратиться. По его словам, администрация Джо Байдена будет вынужден это сделать. Корбин добавил, что считает журналистскую деятельность Ассанжа очень важной. Он также напомнил, что сейчас обвиняемому грозит пожизненный срок.

В апреле 2022 года Вестминстерский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Журналист неоднократно подавал апелляции на это решение, однако они были отклонены.