Суд Лондона озвучит решение по экстрадиции Ассанжа в США 26 марта

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Стелла Ассанж

Окончательное решение Высокого суда Лондона по экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США ожидается 26 марта, написала супруга журналиста Стелла Ассанж в социальной сети Twitter (X). Она уточнила, что его озвучат в 10:30 по местному времени, в 13:30 мск.

Решение завтра. <...> Королевский суд Лондона, — заявила она.

Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В апреле 2022 года Вестминстерский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Журналист неоднократно подавал апелляции на это решение, однако они были отклонены.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале марта констатировал, что возможная депортация основателя WikiLeaks из Великобритании в США станет грубейшим нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Парламентарий напомнил, что ООН в 2016 году признала его арест незаконным.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники информировала, что Министерство юстиции США раздумывает над возможностью признания вины в ненадлежащем обращении с секретной информацией по смягченному обвинению Ассанжа. Однако его адвокат утверждает, что ему об этом ничего не известно.