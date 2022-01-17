Суд Киева опроверг информацию о плохом самочувствии судьи по делу Порошенко
Суд Киева не подтвердил информацию о том, что судье по делу Порошенко стало плохо
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:47, 17 января 2022
Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press
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В канцелярии Печерского районного суд Киева опровергли информацию о том, что судье по делу экс-президента Украины Порошенко стало плохо во время заседания. По информации канцелярии, судья находится в совещательной комнате. Об этом сообщило интернет-издание «Страна.ua».
Не знаем, кто распространил эту информацию, судья находится в совещательной комнате, — заявили в судебной канцелярии.
Ранее сообщалось, что судья Печерского районного суда Киева ушёл в совещательную комнату для избрания меры пресечения Порошенко по делу о госизмене. Украинские СМИ в этой связи отметили, что судье стало плохо и ему вызвали скорую.
В отношении Порошенко возбуждено уголовное дело по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Поводом для обвинений стали поставки Киеву угля с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.
Обвинение просит арестовать экс-президента с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен ($35,8 млн).
Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.