Суд Евросоюза отклонил иски «Северного потока» по газовым нормам

Европейский суд юстиции отклонил иски компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток — 2»). Организации оспаривали нормы законодательства Европейского союза, которые распространяют часть правил на газопроводы из третьих стран.
Арбитраж постановил, что запросы компаний не подлежат рассмотрению. Об этом говорится в решении суда,
Федеральное сетевое агентство Германии до 24 мая 2020 года должно было вынести окончательное решение о том, распространяются ли на трубопровод «Северный поток — 2» правила обновлённой Газовой директивы Евросоюза.
Позднее оно отказало компании Nord Stream 2 AG в освобождении трубопровода «Северный поток — 2» от правил Газовой директивы Европейского союза.
Как писал NEWS.ru, ранее в США пригрозили «Газпрому» введением жёстких санкций.
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