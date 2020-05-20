Суд Евросоюза отклонил иски «Северного потока» по газовым нормам

https://static.news.ru/photo/2c7551fa-9aa9-11ea-996d-fa163e074e61_660.jpg Фото: EU Court of Justice/twitter.com

Европейский суд юстиции отклонил иски компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток — 2»). Организации оспаривали нормы законодательства Европейского союза, которые распространяют часть правил на газопроводы из третьих стран.

Арбитраж постановил, что запросы компаний не подлежат рассмотрению. Об этом говорится в решении суда, передаёт ТАСС.

Федеральное сетевое агентство Германии до 24 мая 2020 года должно было вынести окончательное решение о том, распространяются ли на трубопровод «Северный поток — 2» правила обновлённой Газовой директивы Евросоюза.

Позднее оно отказало компании Nord Stream 2 AG в освобождении трубопровода «Северный поток — 2» от правил Газовой директивы Европейского союза.

Как писал NEWS.ru, ранее в США пригрозили «Газпрому» введением жёстких санкций.