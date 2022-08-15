Троим воевавшим за ВСУ иностранцам грозит смертная казнь Суд ДНР обвинил воевавших за ВСУ иностранцев в ряде преступлений, троим грозит казнь

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл

Суд Донецкой Народной Республики огласил обвинения пятерым иностранным военным, принимавшим участие в боевых действиях на территории Донбасса на стороне ВСУ, передает РИА Новости. Им вменяются различные преступления, троим грозит смертная казнь. Вину никто из подсудимых не признал.

К высшей мере наказания могут быть приговорены Матиас Густавссон из Швеции, Векослав Пребег из Хорватии и Джон Хардинг из Великобритании за «участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти».

Согласно информации агентства, Эндрю Хилла из Великобритании суд обвинил в «участии в военных действиях в качестве наемника», а Дилана Хили — в пособничестве в вербовке наемников для участия в вооруженном конфликте.

По данным «Интерфакса», следующее заседание суда по этому делу состоится в октябре.

Ранее журналист и бывший морпех, уехавший в ДНР, Джон Марк Дуган заявил, что в корпусе американской морской пехоты у военнослужащих, воюющих за Украину, есть пророссийские настроения. Некоторые солдаты не верят западным СМИ. По словам Дугана, морские пехотинцы, настроенные пророссийски, называют политику США на Украине преступной.