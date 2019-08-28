Печерский районный суд Киева принял решение о заключении бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатырёвой под стражу на 60 суток.
Залог за освобождение подсудимой установлен в размере шести миллионов гривен, передают «
В отношении Богатырёвой расследуется дело о завладении чужим имуществом путём злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.
Как ранее писал News.ru, сотрудники правоохранительных органов Украины задержали Богатырёву в киевском аэропорту.