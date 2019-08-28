https://static.news.ru/photo/49bf9f7c-c9a8-11e9-a8bd-fa163e074e61_660.jpg Раиса Богатырёва Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine - U.S. Embassy Kyiv Ukraine/wikimedia.org

Печерский районный суд Киева принял решение о заключении бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатырёвой под стражу на 60 суток.

Залог за освобождение подсудимой установлен в размере шести миллионов гривен, передают « Украинские новости ». Судья отметила, что депутат «Оппозиционного блока» Вадим Новинский в ближайшее время внесёт необходимую сумму.

В отношении Богатырёвой расследуется дело о завладении чужим имуществом путём злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Как ранее писал News.ru, сотрудники правоохранительных органов Украины задержали Богатырёву в киевском аэропорту.