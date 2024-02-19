В Киеве студенты обвинили преподавателя в сексизме и пророссийских взглядах В Киеве студенты вуза потребовали уволить педагога за симпатии к России

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Студенты Учебно-научного института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко потребовали уволить преподавателя Никиту Василенко, которого они обвинили в продвижении сексизма и пророссийских взглядов, пишет hromadske. Педагогу уже сделали выговор, но пока не лишили должности.

По словам студентов, они еще в прошлом году обращались к руководству вуза с письмом. В нем они указали, что преподаватель на фоне боевых действий рассказывал на занятиях о величии России. Тогда обращение подписали 170 учащихся, им ответили, что доказательств у их обвинений нет.

Поэтому в январе этого года студенты обратились в аппарат уполномоченного по правам человека. При институте была создана комиссия, которая признала факты нарушений этики и то, что формальный подход руководства вуза привели к репутационным потерям института и университета в целом. Помимо Василенко, выговор был сделан и заведующей кафедрой.

Ранее болельщики сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» на игре с ФК «Вождовац» скандировали пророссийские кричалки и размахивали флагами РФ. Также они спели песню о победах своего клуба на мотив русской «Калинки-малинки» и скандировали «Русские и сербы — братья навек!».