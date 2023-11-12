Студентку немецкого вуза затравили и отчислили за поддержку России Readovka: студентку отчислили из Оснабрюкского университета за поддержку России

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Студентка Оснабрюкского университета в ФРГ подверглась травле, а затем была отчислена из-за высказывания в поддержку России и ее президента Владимира Путина, сообщает Telegram-канал Readovka. По словам девушки, она даже сменила место жительства, поскольку побоялась оставаться в Оснабрюке.

Студентка рассказала каналу, что она является дочерью русской иммигрантки. Некоторое время назад девушка опубликовала в соцсетях видео в поддержку России и ее лидера, что и послужило поводом для травли. Кроме того, другие студенты стали рассылать пользователям от ее имени сообщения с угрозами. Об этом стало известно администрации университета, от девушки потребовали объяснений. Руководство вуза выслушало студентку, но не поверило ей и приняло решение об отчислении.

Девушка добавила, что в настоящее время находится в Берлине. Она намерена пожаловаться в полицию на дискриминацию в университете, но при этом призналась, что не верит в восстановление справедливости. По ее словам, власти страны поощряют подобную травлю.

Ранее пресс-секретарь Полиции Чехии Ондрей Моравчик рассказал о возбуждении 384 уголовных дел в отношении граждан, которые выразили поддержку специальной военной операции России на Украине. По его словам, 99 подозреваемым предъявлены обвинения.