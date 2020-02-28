https://static.news.ru/photo/9e2722ac-5a5c-11ea-92a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Субподрядчики сменятся на болгарском участке газопровода «Турецкий поток» в марте. Строительство вновь остановилось, несмотря на обещание властей Болгарии ускорить процесс.

Осенью 2019 года генеральным подрядчиком проекта стал итальяно-саудовский консорциум Arkad, а в декабре София пообещала Москве завершить работы к 31 мая 2020 года. При этом к началу марта готовы лишь 103 из 308 километров газопровода, передаёт Lenta.ru.

Arkad выбрал пять новых субподрядчиков, среди которых — российское предприятие Infrastructure Development And Construction d.o.o. (IDC), штаб-квартира которого находится в Белграде.

Сербский 403-километровый участок «Турецкого потока», с которым должна состыковаться болгарская ветка, уже готов.

Как писал NEWS.ru, газопровод торжественно запустили в январе 2020 года. Пока газ прокачивают только в Турцию и на болгарскую границу.