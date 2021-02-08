Строительство «Северного потока — 2» в Дании хотят закончить к маю

Две нитки газопровода «Северный поток — 2» в датских водах будут достроены к концу апреля, сообщили в компании — операторе стройки Nord Stream 2 AG.
Об этом
На стройке задействованы суда «Фортуна», «Мурман» и «Балтийский исследователь».
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США и ряд европейских стран.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон согласился с позицией немецкого канцлера Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2», отметившей важность газопровода для Германии, которая переходит с угля и атомной энергии на возобновляемые источники. Как писал NEWS.ru, Макрон отметил, что приоритет в Европе — обеспечить энергетический переход в соответствии с обязательствами по сокращению выбросов CO2.