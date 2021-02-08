Строительство «Северного потока — 2» в Дании хотят закончить к маю

https://static.news.ru/photo/65da2272-6a38-11eb-a412-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Две нитки газопровода «Северный поток — 2» в датских водах будут достроены к концу апреля, сообщили в компании — операторе стройки Nord Stream 2 AG.

Об этом говорится в обновлённом уведомлении организации на портале Датского агентства по мореплаванию. До этого там не содержалось информации о планируемых сроках завершения проекта.

На стройке задействованы суда «Фортуна», «Мурман» и «Балтийский исследователь».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США и ряд европейских стран.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон согласился с позицией немецкого канцлера Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2», отметившей важность газопровода для Германии, которая переходит с угля и атомной энергии на возобновляемые источники. Как писал NEWS.ru, Макрон отметил, что приоритет в Европе — обеспечить энергетический переход в соответствии с обязательствами по сокращению выбросов CO2.