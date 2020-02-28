https://static.news.ru/photo/4dbc0052-5a58-11ea-9762-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Ромас/facebook.com

Министерство госбезопасности Луганской народной республики возбудило уголовное дело против внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Виталия Ромаса. Его обвиняют в возбуждении ненависти.

Глава луганского министерства Анатолий Антонов заявил, что в отношении Ромаса 20 февраля были применены меры превентивного задержания, передаёт РИА Новости.

Статья 343 часть 2 пункт «в» («Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, языка, пола, совершённого организованной группой») УК ЛНР предусматривает штраф от 100 МРОТ, либо лишение свободы на пять лет, либо исправительные работы от одного года до пяти лет.

Журналисты «РИА Новости» пытались получить ответ от властей ЛНР о мотивах возбуждения уголовного дела, месте нахождения журналиста и о сути предъявляемых ему претензий, но в ЛНР не ответили на большинство вопросов.

«Россия сегодня» требует от властей ЛНР провести «объективное расследование и установить истину в связи с недоказанными обвинениями, — говорится в заявлении агентства.

Ромас работал с «Россией сегодня» и с другими СМИ больше года. У него была аккредитация при администрации ЛНР, но она истекла в октябре, аккредитация при народной милиции истекла в феврале.

NEWS.ru писал, что на Украине в 2019 году было зафиксировано более 50 случаев агрессии в отношении журналистов. Чаще всего представители СМИ сталкивались с агрессией в Киеве и Одессе.