Стрелявший в премьера Словакии раскрыл мотив покушения Напавший на Фицо заявил о несогласии с политикой правительства Словакии

Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Напавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо объяснил, что совершил покушение по политическим мотивам, пишет «МК.RU» со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что подозреваемый - писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.

Отмечается, что 71-летний уроженец города Левице действовал в одиночку. После задержания он заявил, что открыл стрельбу, потому что не согласен с политикой правительства республики. Партия уже заявила, что Цинтула к ним никакого отношения не имеет.