Стрелявший в аэропорту Кишинева мужчина задержан

Фото: politia.md

Сотрудники силовых структур Молдавии задержали мужчину, устроившего стрельбу из огнестрельного оружия в аэропорту Кишинева, сообщает «Sputnik Молдова». В результате его действий погибли два человека. Известно, что мужчина прибыл в страну рейсом из Турции.

Агрессор был нейтрализован и закован в наручники вмешавшимися спецназовцами, — говорится в сообщении.

По словам президента Молдавии Майи Санду, погибли пограничник и сотрудник охраны аэропорта. Она выразила соболезнования родным и близким погибших. Санду добавила, что сотрудники правоохранительных органов приведены в состояние готовности из-за стрельбы в столичном аэропорту .

Ранее в МВД Молдавии рассказали, что стрельбу устроил иностранец, которого не пустили в страну. По данным ряда СМИ он прилетел из Турции. Предполагается, что причиной стрельбы стало то, что мужчине не разрешили въезжать на территорию страны. Сообщалось о ранении пограничника, в него выстрелили из его же собственного оружия.

В мае этого года пресс-служба МВД Туниса сообщила, что в результате стрельбы у синагоги в Агире на Джербе четыре человека погибли и девять получили ранения. По данным ведомства, военнослужащий национальной гвардии убил своего коллегу, завладел его боеприпасами, а затем отправился в синагогу, где открыл хаотичный огонь в сторону сотрудников органов безопасности.