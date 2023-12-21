Устроивший стрельбу в пражском университете нейтрализован

Фото: Petr David Josek/AP/TASS

Мужчина, открывший огонь в здании факультета философии Карлова университета в центре Праги нейтрализован, сообщает местная полиция. В правоохранительных органах страны заявили, что в результате стрельбы есть десятки раненых, а также погибшие. Мэр чешской столицы Богуслав Свобод заявил, что злоумышленник свел счеты с жизнью, его слова приводит издание Idnes.cz.

Стрелок ликвидирован. В настоящее время все здание эвакуируется, на месте происшествия находятся несколько погибших и десятки раненых, — пишет издание со ссылкой на полицию.

В ходе стрельбы учащиеся университета баррикадировались в классах, в Сети появились соответствующие фотографии. На них видно, как студенты заставили дверь партами и стульями, чтобы злоумышленник не смог войти в это помещение. На подписи к фото говорится, что стрелок мертв, а полиция проводит эвакуацию.

7 декабря произошла стрельба в брянской гимназии № 5 во время урока биологии. Ученица восьмого класса пронесла в учебное учреждение дробовик в тубусе и открыла огонь по одноклассникам. В результате ЧП погибли два человека, включая саму стрелявшую. Следственный комитет опубликовал кадры осмотра места происшествия.