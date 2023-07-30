Стрельба произошла на карнавале в Роттердаме Три человека пострадали в результате стрельбы на карнавале в Роттердаме

Фото: Romy Arroyo Fernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стрельба произошла во время карнавала в городе Роттердам в Нидерландах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. По имеющимся данным, в результате три человека получили ранения. Нападавший также госпитализирован с ранением.

Три человека получили ранения в результате стрельбы в субботу вечером 29 июля во время летнего карнавала в портовом городе Роттердам, - говорится в сообщении агентства.

Также сообщается о том, что сотрудники полиции несколько раз выстрелили в подозреваемого, позднее он был госпитализирован вместе с пострадавшими. Об их состоянии не сообщается.

В местной полиции рассказали, что ранее в тот же день произошла другая стрельба ов время того же мероприятия.

Накануне в ФРГ мужчина ворвался в два многоквартирных дома, застрелил там трех и ранил двух человек. Полиция задержала подозреваемого. Известно, что ему 62 года, мотивы его действий не называются.

Также массовая драка со стрельбой произошла в городе Долинске на юго-востоке Сахалина 22 июля. Один из участников драки попытался задавить оппонента после того, как тот протаранил его автомобиль своим. В ход пошли палки и огнестрельное оружие.