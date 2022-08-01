«Контингент России решит многое»: сербский политолог о ситуации в Косово Сербский политолог Гайич заявил о необходимости ввода военного контингента России в Сербию

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

Сербский политолог Стеван Гайич заявил в беседе с NEWS.ru о необходимости ввода в страну контингента из России. По его словам, к нынешней ситуации во многом привела политика главы Сербии Александра Вучича: идея зоны разграничения активно поддерживалась его партией, а также партиями в Албании и Косово. Сейчас же Вучича начали «сливать», и он вынужден держать руку на пульсе и следить за настроениями самих сербов.

Гайич также добавил, что прямых столкновений между Сербией и Косово в обозримом будущем не избежать, так как Сербия по-прежнему не намерена признавать независимость республики. Кроме того, не исключена возможность столкновений и на Балканах в целом, о чем свидетельствует взращивание в Болгарии крайнего национализма по украинскому образцу.

И все это не случайно, а с одной конкретной целью — разобщить и стравить между собой все славянские народы. И вчерашние события на границе с Косово тому подтверждение. Идеальным решением данной ситуации было бы введение контингента Российской Федерации, это даже с политической точки зрения умерило бы пыл Наполеонов из НАТО, — отметил Гайич.

31 июля в северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону.

Конфликт произошел на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа в Косово и Метохии. Позже правительство Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.

Позднее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в случае обострения ситуации между Сербией и Косово Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт. Он напомнил, что между странами существует договор о дружбе.