Стратегические бомбардировщики ВВС США впервые совершили посадку в Швеции

Фото: Pontus Lundahl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B

Два американских бомбардировщика B-1B впервые совершили посадку на шведскую авиабазу, сообщает издание Aftonbladet со ссылкой командование ВВС США в Европе. Самолет модели B-1B, входящий в состав так называемой бомбардировочной оперативной группы США, находится в Швеции для обучения совместно с шведскими военно-воздушными силами и шведской армией.

Это прибытие стратегических бомбардировщиков в Швецию подчеркивает сотрудничество США и Швеции и способность американских вооруженных сил беспрепятственно интегрироваться с союзниками и странами-партнерами, — говорится в сообщении военного ведомства.

США вместе с Финляндией являются самыми важными партнерами Швеции в «смутные времена», сказал бригадный генерал Томми Петерссон.

Объявление об учениях 19 июня было сделано чуть меньше чем через день после того, как комитет по обороне представил свою новую оценку политики безопасности, которая была названа «Критический момент». Согласно документу, риск вооруженного нападения на Швецию увеличился, а Россия выделена как самая большая и непосредственная угроза. Эти изменения стали актуальны на фоне решения вопроса о членстве Швеции в НАТО.

В апреле официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что в ведомстве не занимаются планированием по размещению своих сил в Швеции и Финляндии. Последняя страна тоже стала участницей Альянса на фоне начала боевых действий на Украине.