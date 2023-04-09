«Стратегическая автономия»: Макрон рассказал, каким видит будущее Европы Макрон связал будущее Европы с ее «стратегической автономией»

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Ключевой целью европейской политики является «стратегическая автономия» региона. Такое мнение в интервью газете Les Echos высказал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, достичь этой автономии можно благодаря сильной обороне и адекватной промышленной политике.

Европа должна бороться за стратегическую автономию. Мы не хотим зависеть от других по критически важным вопросам. В день, когда вы лишитесь выбора в энергетике, в способах обороны, в социальных сетях, в искусственном интеллекте, потому что у вас больше не будет соответствующих инфраструктур, вы в какой-то момент выпадете из истории, — сказал французский лидер.

По его мнению, для подобного суверенитета уже «обозначены вехи», для его достижения необходима промышленная стратегия с высокими целями, в том числе в области обороны, что в итоге приведет к меньшей зависимости от третьих стран.

Краеугольным камнем «стратегической автономии» Макрон назвал усиление совместной европейской промышленной политики, сформулированной в документах Chips Act (производство полупроводников), Net Zero Industry Act (план ускоренного энергетического перехода ЕС) и Critical Raw Material Act (надежное обеспечение критически важным сырьем).

По мнению французского президента, в настоящее время борьба Европы за свое будущее «выиграна идеологически», но данного курса следует твердо придерживаться, поскольку перед сообществом поставлены долгосрочные задачи.

Также Макрон заявил, что страны Европы не должны втягиваться в конфликт Соединенных Штатов и Китая по вопросу территориальной принадлежности Тайваня. Он заявил, что европейские страны не должны подстраиваться под готовую американскую позицию. По его словам, Китай относится к Тайваню примерно так же, как Евросоюз к странам — членам блока, и такая позиция должна учитываться.