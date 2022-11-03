Стратег раскрыл, как «подарок» Сунака Путину взвинтит цены нефти в Британии Инвестиционный стратег Суверов: цены на нефть в Британии вырастут из-за запрета добычи методом фрекинга

Фото: Lucy North/Keystone Press Agency/Global Look Press

Добыча энергоносителей из сланцевых пластов (фрекинг) является технологией, которая имеет отрицательный экологический эффект, рассказал «360» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, фрекинг используют для наращивания добычи, особенно на истощённых месторождениях. Аналитик предположил, что своим решением запретить фрекинг новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак старается соответствовать «зелёной повестке». По мнению эксперта, с другой стороны, добыча нефти сократится, что повлечёт рост цен на «чёрное золото», именно поэтому запрет Риши Сунаком фрекинга и называют «подарком для Путина».

С другой стороны, это приведёт к тому, что сократится добыча нефти, а это повлечёт рост цен на нефть. Поэтому это называют «подарком Путину», — констатировал Суверов.

2 ноября обозреватель The Hill Роберт Брайс написал, что решение Сунака запретить добычу нефти и газа из сланцевых пластов (фрекинг) играет на руку президенту России Владимиру Путину. По мнению журналиста, данный запрет также станет серьёзным ударом по экономике Соединённого Королевства.

Несмотря на то, что экологические научно-производственные объединения поддержали данное решение, назвав его «фантастическим достижением», решение Сунака может привести к тому, что в Британии настанет дефицит топлива, уверен обозреватель.

Брайс считает, что энергетическая зависимость Великобритании от других стран может стать серьезным вызовом для страны в эпоху кризиса. Он подчеркнул, что это уже заметно в Соединённом Королевстве: британцы вынуждены платить за электричество практически в два раза больше, чем в странах Евросоюза.