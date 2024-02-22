Страны Запада приготовили новые «подарки» для ВСУ РИА Новости: страны Запада объявили о новых пакетах военной помощи Украине

Фото: МО США

Ряд западных стран заявил о новых поставках военной техники на Украину, сообщает РИА Новости. Общие объемы военной помощи оказались значительно меньше в сравнении с началом 2023 года.

Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что Копенгаген передаст Украине всю свою артиллерию, а также призвала союзников поступить аналогичным образом. Однако такое решение не несет большой практической ценности из-за малых запасов оружия и скромного запаса боеприпасов, отметили в агентстве.

Вместе с тем канцлер Германии Олаф Шольц заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму €1,1 млрд. В него войдут 120 тысяч 155-миллиметровых снарядов, два зенитных артиллерийских комплекса Skynex и 100 ракет ЗРК IRIS-T SLS. Больше всего средств приходится на 36 самоходных гаубиц Pzh 2000 и RCH 155.

РИА Новости отмечает, что Pzh 2000, переданные ВСУ в 2022 году, демонстрируют высокую огневую мощь, однако оказались не очень надежными. «Самоходки» часто требуют ремонта, даже после небольшого количества выстрелов.

Кроме того, Канада намеревается передать Украине свыше 800 многоцелевых БПЛА SkyRanger R70 стоимостью примерно $70 млн, а Швеция согласовала пакет военной помощи на $683 млн, включивший в себя различное вооружение и оборудование, в том числе боевые машины CV 90, противотанковые комплексы и скоростные катера.

Ранее аналитический Центр Стимсона, базирующийся в Вашингтоне, представил доклад, согласно которому сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, включая кассетные, могут быть не использованы Украиной в рамках боевых действий и попасть в руки преступных организаций. Специалисты напомнили о длительном сроке хранения снарядов, переданных Киеву Западом.