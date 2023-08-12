Страны Запада переоценили способность ВСУ использовать их технику Messenger: страны Запада переоценили способность ВСУ использовать их технику

Фото: МО США

Страны Запада переоценили способность украинских военных эффективно применять переданную им технику в ходе боевых действий, заявил военный аналитик Франц-Стефан Гади в интервью изданию Messenger. По его словам, изначально союзники Киева испытывали «технический оптимизм», наблюдая, как солдаты ВСУ осваивают боевую технику.

Некоторые наблюдатели переоценили способность украинских сил приобрести тактическое мастерство с этими платформами и получить возможность использовать их общевойсковым способом, — заявил он.

Однако, как добавил специалист, позже надежды Запада не оправдались, а украинские войска потеряли очень много полученных единиц боевых машин. В качестве примера Гади приводил американскую БМП Bradley.

Ранее военный эксперт Питер Сучиу заявил, что украинские военные теряют немецкие танки Leopard 2 при попытке преодолеть хорошо укрепленную российскую оборону. Из-за этого фактора начавшееся контрнаступление ВСУ оказалось не таким успешным, как рассчитывал президент Украины Владимир Зеленский. На этом фоне в Киеве высказывают опасения, что отсутствие прогресса в наступлении может сказаться на дальнейших планах Запада поставлять оружие Киеву.